A furat 275 de tone de piese metalice de la calea ferata. Doar cu o cheie si un cleste

Barbatul, un somer in varsta de 38 de ani, se ducea noaptea in statia Krasnoie Selo, in sudul fostei capitale imperiale, si demonta discret piulite si alte elemente de metal, folosind doar o cheie si un cleste, conform unui comunicat al politiei citat de AFP.Politia nu a precizat de cat timp comitea barbatul, de nationalitate rusa, aceste furturi.Prins in flagrant delict si retinut miercuri, el risca pana la cinci ani de inchisoare.Obiectele de metal sunt deseori furate in Rusia, in special de la liniile de cale ferata, o tona putand sa se vanda cu circa 14.000 de ruble (190 de euro) .