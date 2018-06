Un barbat a intrat cu taxiul in suporteri, la Moscova: Cel putin 8 oameni au fost raniti (Video)

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j - ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

Aвтомобиль такси уже эвакуируют. Скоро движение по Ильинке будет открыто. pic.twitter.com/3bYeQDKJKr - ЦОДД (@gucodd) June 16, 2018

Politia a anuntat ca soferul este kirgiz, a fost retinut si este interogat, informeaza EuroNews . Autoritatile cred totusi ca a fost un accident si barbatul a pierdut controlul volanului, insa martorii spun ca gestul ar fi fost unul intentionat si ca soferul a incercat sa fuga, insa a fost prins de autoritati.Potrivit presei ruse, printre raniti se numara doi rusi, un ucrainean si doi mexicani. Informatia despre cetatenii mexicani a fost confirmata de Ambasada Mexicului, care a anuntat ca cei doi au rani minore.Unul dintre raniti, o femeie, este in stare grava, insa medicii sunt optimisti in ce priveste sansele sale de supravietuire. In cazul celorlalti sapte, ranile nu sunt de natura sa le puna vietile in pericol.In Rusia, in aceste zile se desfasoara Cupa Mondiala de Fotbal, fiind foarte multi turisti straini. Desi tara noastra nu s-a calificat, romanii sunt iubitori ai fotbalului si multi s-au dus sa vada meciurile pe stadioanele din Rusia.