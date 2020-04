Un barbat si-a ucis 5 vecini in izolare pentru ca vorbeau prea tare

Ziare.

com

Conform CNN , omul a iesit pe balconul apartamentului sau si a avut o cearta cu cativa vecini.El era nemultumit de faptul ca patru baieti tineri si o fata s-au adunat in fata blocului si vorbeau tare.Le-a cerut sa vorbeasca mai incet, iar cum acestia nu l-au ascultat a luat pistolul pentru care avea permis si i-a impuscat mortal.Potrivit autoritatilor din Rusia, barbatul a recunoscut fapta si a sustinut ca a comis-o ca un gest de autoaparare.Incidentul a avut loc in localitatea Yelatma, aflata in vestul Rusiei.C.S.