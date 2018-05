Un cunoscut jurnalist rus de opozitie a fost impuscat mortal la Kiev

Ziare.

O femeie a sunat la serviciul de ambulanta si a anuntat ca l-a gasit impuscat pe sotul ei, in apartamentul din Kiev in care locuiau. Jurnalistul a decedat la spital, din cauza ranilor suferite, a comunicat Politia ucraineana.Anchetatorii suspecteaza ca Arkadi Babcenko a fost asasinat din cauza activitatilor profesionale.Arkadi Babcenko, un critic al Administratiei Vladimir Putin , se mutase din Rusia in Ucraina de mai putin de un an, deoarece se temea sa nu fie asasinat.