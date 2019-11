Un elev a deschis focul intr-un liceu din Rusia: Si-a ucis un coleg, a ranit alti trei, apoi s-a sinucis

Ziare.

"In jurul orelor locale 11:00 (02:00 GMT), un elev de 19 ani a ucis un coleg de clasa si a ranit alti trei, cu o arma de foc inregistrata, intr-o cladire a liceului pentru constructii si inginerie urbana din Amur", a anuntat intr-un comunicat comitetul de ancheta al regiunii omonime, citat de AFP.Starea de sanatate a celor trei raniti, de 17, 19 si 20 de ani, nu a fost precizata de comitetul de ancheta, care adauga ca "suspectul si-a tras un glont in cap" si a murit.Potrivit politiei locale, citata de agentiile de presa ruse, un conflict intre elevi ar putea fi la originea acestui atac. Imagini video publicate pe Internet arata liceul tehnic in chestiune, situat aproape de centrul acestui oras cu 225.000 de locuitori, in jurul caruia sunt parcate numeroase masini ale Politiei.Comitetul a informat ca a declansat o ancheta si desfasoara in prezent interogatorii ale personalului si elevilor din liceu pentru a elucida cauzele atacului.Atacurile armate in scolile si locurile publice sunt rare in Rusia, unde controlul asupra armelor de foc este strict.Cu toate acestea, in octombrie 2018, un elev a ucis 19 persoane , iar apoi s-a sinucis intr-un liceu din Kerci, oras din peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Moscova, intr-un atac care a socat Rusia.