Un elicopter militar s-a prabusit in Rusia. Pilotii au murit

Aparatul, conform unui comunicat, s-a prabusit in apropierea aerodromului Korenovsk cand efectua un zbor de instructie pe timpul noptii in conditii meteorologice complexe, potrivit EFE."Zborul se desfasura fara echipament de lupta. Nu au existat distrugeri la sol. Ambii piloti au decedat", a aratat Ministerul Apararii, care a adaugat ca la locul accidentului a fost trimisa o comisie a inaltului comandament al Fortelor Aerospatiale din Rusia pentru a clarifica lucrurile in ce priveste cauzele si circumstantele evenimentului.Mi-28, denumit in Rusia "Vanatorul nocturn", este un elicopter de atac a carui dezvoltare a inceput in 1980, in epoca sovietica, pentru misiuni contra tancurilor.Cu o autonomie de 435 de km si o viteza maxima de 320 km pe ora, "Vanatorul nocturn" poate zbura in conditii meteorologice nefavorabile si are un plafon de zbor de aproape 6.000 de metri.