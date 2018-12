Un fost politist e cel mai prolific criminal in serie din Rusia: 78 de victime

Ziare.

com

Tribunalul regional de la Irkutk, in Siberia, l-a gasit pe Mihail Popkov vinovat de uciderea a 56 de femei in perioada 1992-2007, a anuntat biroul procurorului intr-un comunicat citat de agentia rusa de stiri Intefax.Cu un total de 78 de crime, el bate cu mult "recordul" altor doi criminali in serie, cei mai cunoscuti in Rusia, relateaza AFP.Mihail Popkov avea "o nevoie patologica sa ucida oameni", se arata in comunicat. El a fost gasit vinovat, de asemenea, de faptul ca si-a violat zece dintre victime.El a fost condamnat la o a doua pedeapsa cu inchisoare pe viata.Popkov a fost condamnat prima oara in 2015, dupa ce a fost gasit de uciderea si violarea a 22 de femei. El a marturisit alte 59 de crime, insa Politia nu a putut sa dovedeasca faptul ca trei dintre acestea s-au si intamplat. Astfel, numarul total al crimelor se ridica la 78.El isi omora victimele dupa ce le invita sa se plimbe noaptea, uneori intr-o masina de politie, in afara programului, in apropiere de orasul Angarsk.In calitate de politist, Mihail Popkov a participat la anchete cu privire la unele dintre crimele sale, cu scopul de a deturna suspiciuni, au dezvaluit colegi de-ai sai.El a fost arestat, pana la urma, in 2012, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, identificat in urma unei anchete la scara mare, in care s-au facut analize ADN persoanelor a caror masina corespundea urmelor de pneu lasate la locul crimelor.Intre alti criminali in serie rusi, se numara si Andrei Cikatilo, care a fost executat in 1994 dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea a 53 de adolescenti si copii in perioada sovietica.In 2007, alt criminal in serie, Aleksandr Piciuskin, a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea a 48 de persoane, la Moscova.