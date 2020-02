Un fost sef al sistemului penitenciar rus s-a impuscat mortal, la tribunal

Ziare.

Fostul sef al Departamentului Transporturilor din cadrul FSIN "Viktor Sviridov s-a sinucis in sala de judecata tragandu-si un glont, cu pistolul, in piept", a declarat un purtator de cuvant al Tribunalului Muncipal Moscova, citat de AFP.Viktor Sviridov, judecat pentru deturnarea sumei de zece milioane de ruble (143.000 de euro), tocmai fusese condamnat la trei ani de inchsoare, a precizat oficialul, o pedeapsa mult mai mica fata de cei maximum 15 ani de inchisoare prevazuti de lege.Presa rusa scrie ca el suferea de un cancer in faza terminala.Purtatorul de cuvant a anuntat ca o ancheta a fost deschisa in vederea stabilirii modului in care acesta a putut introduce o arma in tribunal, unde masurile de securitate sunt in general stricte.Avocatul sau, Aleksandr Kotelnitski, a declarat la postul Rossiya-24 ca Viktor Sviridov a folosit pistolul personal, pe care l-a primit de la superiorii sai ca recompensa.El nu a fost incarcerat anterior, ci a fost plasat in arest la domiciliu.Coruptia sistemului penitenciar rus a fost scoasa la lumina zilei in ultimii ani, iar numerosi conducatori si directori de inchisori au fost arestati, dintre care mai multi s-au sinucis.Fostul director al FSIN Aleksandr Reimer a fost incarcerat din 2016, cand a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu privire la deturnarea a aproximativ 41 de milioane de euro prin suprafacturarea achizitiei de bratari electronice.