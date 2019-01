Un individ a incercat sa deturneze un avion, in Rusia. Aeronava a aterizat de urgenta

Ziare.

Avionul Boeing 737-8LJ apartine companiei Aeroflot si efectua o cursa intre orasele ruse Surgut si Moscova (Cursa SU1515).La 15 minute dupa decolare, un pasager li s-a adresat pilotilor cerand schimbarea directiei. Aeronava a aterizat de urgenta pe aeroportul din Hanti-Mansiisk, in centrul Rusiei, a anuntat Comisia rusa pentru combaterea terorismului, citata de agentia Tass.La bordul avionului erau 69 de pasageri si sapte membri ai echipajului.Conform unor surse citate de postul Russia Today, agresorul, care era in stare de ebrietate, a fost imobilizat si retinut. Barbatul sustinea ca era inarmat, dar asupra lui nu au fost gasite arme. Pilotii l-au mintit ca sunt nevoiti sa aterizeze pentru realimentarea cu carburant. Zeci de agenti de politie au fost mobilizati in jurul avionului imediat dupa aterizare.Potrivit agentiei Interfax, individul este un cetatean rus care locuieste in orasul Surgut si are antecedente penale.