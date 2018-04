Un jurnalist de investigatie din Rusia a murit dupa ce a cazut de la balconul apartamentului sau

Ziare.

Maxim Borodin, in varsta de 32 de ani, a murit la spital duminica din cauza ranilor suferite, la Ekaterinburg, oras cu 1,4 milioane de locuitori din Urali, au informat agentiile de presa ruse, citate de AFP.Potrivit BBC, apartamentul sau era situat la al 5-lea etaj al cladirii in care locuia, iar usa era incuiata din interior, semn ca nimeni nu ar mai fi fost cu el in momentul caderii.El lucra pentru ziarul Novi Dien (Ziua Noua) si a scris recent despre moartea unor mercenari rusi in Siria, angajati ai unei companii militare private cunoscute sub numele de "Grupul Wagner". El aborda cu regularitate subiecte legate de coruptie si crima organizata."Nu exista niciun motiv sa deschidem o ancheta penala. Mai multe versiuni sunt luate in considerare, inclusiv cea a unui accident, dar nu exista semne ca ar fi avut loc o crima", a declarat, luni, pentru Tass, Comisia de ancheta locala.Contactata de AFP, Comisia de ancheta a refuzat sa comenteze acest caz.Reprezentantul pentru libertatea mass-media al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Harlem Desir, a declarat ca moartea lui Maxim Borodin este "foarte ingrijoratoare"."Cer autoritatilor sa realizeze o ancheta rapida si amanuntita", a scris acesta pe Twitter.De la prabusirea URSS, numerosi jurnalisti au fost ucisi sau agresati in Rusia, insa comanditarii acestor crime sunt rareori retinuti.Potrivit Comitetului pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ), un ONG cu sediul la New York, 58 de jurnalisti au fost ucisi in Rusia din 1992 pana in prezent.