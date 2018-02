Un parlamentar rus este acuzat ca spala bani la Madrid pentru mafia din Sankt Petersburg

Ziare.

Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie, informeaza BBC.Reznik a declarat ca s-a prezentat la politie pentru a-si dovedi nevinovatia. Alti cinci cetateni spanioli sunt pusi sub acuzare pentru sprijinirea infractorilor.Cazul a inceput in 2008 atunci cand politia spaniola a demarat operatiunea Troika si a arestat 20 de mafioti rusi.Reznik, a carui sotie este si ea pusa sub acuzare, a fost in trecut presedintele Comisiei pentru piata financiara din parlamentul rus si este membru al partidului Rusia Unita, grupare loiala lui Vladimir Putin.Operatiunile de spalare de bani ale rusilor se pare ca au inceput in anii 1990 atunci cand cetateni rusi instariti au inceput sa cumpere vile de lux in Costa del Sol si Insulele Baleare.Procurorii spanioli suspecteaza ca s-au spalat bani in valoare de peste 50 de milioane de euro de catre gruparea numita Tambovskaya-Malyshevskaya din Sankt Petersburg.De asemenea, procurorii au cerut sentinte de cinci ani si jumatate in inchisoare pentru majoritatea suspectilor si amenzi care ar putea ajunge la 100 milioane de euro.Dovezile constau in interceptari ale telefoanelor in care suspectii vorbesc cu sefii gruparii. Unul dintre suspecti, Mikhail Rebo, a ajuns la un acord cu procurorii si s-a declarat vinovat. El a primit in schimb o sentinta redusa de doi ani in inchisoare si o amenda de 1.6 milioane de euro.Gennady Petrov a fost arestat de politie in 2008 dar a fugit apoi in Rusia.Conform acuzatiilor, gruparea sa "s-a infiltrat in aparatul de stat" si are "legaturi cu mediile politice, economice, judiciare si politiste din Rusia".In Rusia, gruparea este acuzata de omor, trafic de droguri si arme, santaj si fals in acte.