Un pilot rus al carui avion s-a prabusit acum trei decenii in Afganistan a fost gasit in viata

"Este incredibil, dar el este inca in viata. Are nevoie de ajutorul nostru" a declarat Valerii Vostrotin, liderul unui sindicat al veteranilor armatei sovietice, intr-un interviu, vineri, pentru agentia de stat RIA Novosti, preluat de The Guardian Vostrotin, care conduce delegatia Rusiei din comisia comuna Rusia-SUA pentru prizonierii de razboi si soldatii dati disparuti in lupta, a refuzat sa dezvaluie numele pilotului, din motive de securitate.Pilotul a fost doborat in 1987 si acum are peste 60 de ani, sustine Veaceslav Kalinin, vicepresedintele organizatiei de veterani "Fratia de lupta".Tot acesta a sugerat ca pilotul ar putea fi in Pakistan, unde Afganistanul avea lagarele de prizonieri de razboi, si a cerut ajutor pentru a se intoarce acasa.Conform RIA Novosti, 125 de aparate de zbor sovietice au fost doborate in Afganistan in timpul razboiului ce a durat din 1979 pana in 1989. Cand trupele sovietice s-au retras in 1989, aproximativ 300 de soldati au fost dati disparuti. 30 dintre acestia au fost identificati intre timp, iar majoritatea lor s-a intors in tarile de origine.Din cercetarile facute de ziarul Kommersant reiese ca un singur pilot sovietic a fost doborat in cursul anului 1987, si anume Serghei Panteliuc, originar din regiunea Rostov din sudul Rusiei, acesta fiind dat disparut dupa ce avionul sau a decolat de la baza aeriana Bagram, actualmente controlata de SUA, de la nord de Kabul.Conducerea asociatiei de veterani din localitatea de domiciliu a pilotului a declarat ca mama si sora acestuia sunt inca in viata, iar tabloidul Komsomolskaia Pravda sustine ca a gasit-o si pe fiica de 31 de ani a lui Panteliuc, care avea doar cateva luni atunci cand tatal sau a disparut.Senatorul rus Frantz Klintsevici a declarat pentru RIA Novosti ca acest caz nu este nici pe departe unul singular, povestind cum el insusi a intalnit un astfel de veteran in timpul unei calatorii prin Afganistan, si cum acest fost soldat sovietic, care a refuzat sa-si dea numele si abia mai vorbea ruseste, i-a spus ca pentru el este prea tarziu sa se mai intoarca acasa.In 2015 agentia AFP a publicat un interviu Bahretdin Hakimov, fost soldat sovietic care a ramas in Afganistan, dupa ce, grav ranit fiind in lupta, a fost ingrijit de localnici. Convertit intre timp la Islam, veteranul si-a motivat alegerea spunand "Am decis sa raman in Afganistan deoarece afganii sunt oamenii foarte buni si ospitalieri."