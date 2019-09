Un saman care mergea pe jos spre Moscova pentru a-l ''expulza'' pe Putin a fost arestat

Ziare.

Potrivit portalului Znak.com, Gabisev a fost retinut in zorii zilei de joi la frontiera dintre Republica Buriatia si regiunea Irkutk, in estul Siberiei."Au venit doua dube cu politisti, care l-au luat cu tot cu bagaj intr-un vehicul, pentru a-l duce in directia Ulan Ude (capitala Buriatiei)", a spus unul din cei ce-l insotesc pe saman si care se afla cu acesta la momentul descinderii, preluata de agentia EFE.Un alt martor al celor intamplate a indicat pentru Taiga.Info ca la arestarea samanului au luat parte "zeci de membri ai serviciilor de securitate" care au inconjurat tabara in care se aflau Gabisev si adeptii sai si s-au dus "direct la cortul sau de campanie"."Au intrat (in cort) si l-au pus cu fata-n jos", a adaugat sursa citata.Conform insotitorilor samanului, Gabisev ar putea fi acuzat de constituire a unui grup extremist.Samanul, in varsta de 51 de ani, si-a inceput in martie drumul pe jos din Extremul Orient rus spre Moscova si pana acum a parcurs aproape 3.000 de kilometri.Obiectivul final al calatoriei sale era de a-l "expulza" pe Putin odata ajuns in capitala Federatiei Ruse.Intr-unul din interviurile sale, samanul a relatat ca a plecat la drum cu 3.000 de ruble (circa 50 de dolari) in buzunar, dar oamenii cu care s-a intalnit pe parcurs au inceput sa-l ajute, ceea ce a fost esential pentru a putea acoperi cheltuielile expeditiei sale.Ministerul rus de Interne a confirmat, joi, arestarea unui barbat cautat pentru unele infractiuni comise in Republica Saha (Iakutia), fara a preciza daca este vorba de Gabisev.