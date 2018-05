Un submarin nuclear rus a lansat patru rachete intercontinentale, in cadrul unui test

Ziare.

com

Submarinul rus Iuri Dolgoruki a lansat marti patru rachete intercontinentale Bulava, din Marea Alba. Rachetele au atins tinte situate in Extremul Orient rus, in Poligonul Kura (Peninsula Kamceatka).Rachetele ruse Bulava pot transporta focoase atomice si au raze de actiune de 9.300 de kilometri."Pe 22 mai, in cadrul Proiectului 955 Borei, submarinul nuclear Iuri Dolgoruki a lansat patru rachete Bulava din Marea Alba spre tinte din Poligonul Kura, situat in Peninsula Kamceatka", anunta Flota Nordica a Rusiei."Testul confirma disponibilitatea de lupta a submarinelor strategice din cadrul Proiectului Project-955 si a sistemului de rachete Bulava", precizeaza Flota Nordica.