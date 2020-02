Un val de alerte cu bomba tine Moscova pe jar de peste doua luni: 1,6 milioane de oameni evacuati

Catedrala, metrou, piscine

Tacere si neputinta

Ziare.

com

Aceste amenintari mincinoase au afectat mai multe orase din Rusia, insa la Moscova, unde traiesc si se deplaseaza zilnic pana la 16 milioane de oameni, acestea au fost cele mai numeroase, atingand uneori mii de alerte zilnic.In capitala, ele au condus la evacuarea a peste 1,6 milioane de persoane de la 28 noiembrie, potrivit agentiei private de presa Interfax, singura care prezinta o estimare oficiala."Nu mai numaram de fiecare data cand are loc", suspina Iulia Olsanskaia, o functionara moscovita care spune ca in decembrie scoala fiicei sale, Maria, a fost evacuata "uneori de mai multe ori pe zi". "Cursuri au fost anulate sau amanate, insa in acele zile au fost si evacuari", declara pentru AFP o adolescenta de 13 ani.La fel de satula este si Iulia Grebentcenko, alta mama moscovita. Fiica sa a fost evacuata de 13 ori de la inceputul lui decembrie. "Parintii au angajat un caine pentru a verifica mai repede scoala, pentru ca nu stii niciodata de cat timp au nevoie echipajele cu caini", declara aceasta angajata in administratie.La fiecare alerta, procedeul este identic: e-mailuri care anunta prezenta unei bombe sunt trimise de catre expeditori, care nu pot fi depistati, unor intreprinderi sau institutii publice, pe care legea le obliga sa verifice sau evacueze. Pana la 5 februarie , o sursa "informata" a dezvaluit pentru Interfax ca la Moscova au fost vizate 1.500 de locuri: Catedrala Hristos Mantuitorul, aproximativ 30 de tribunale, 150 de institutii de invatamant, 232 de statii de metrou, 15 institutii medicale, 75 de piscine si aproximativ 50 de centre comerciale."Tocmai am pierdut mai multe ore de munca", s-a plans Serghei, un aparator al drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT), joi, in fata Tribunalului Basmani de la Moscova, tocmai evacuat.Costul operatiunilor nu a fost estimat, insa, avand in vedere amploarea fenomenului, cel mai probabil este destul de mare.In 2017, un precedent val de alerte cu bomba, lansate la telefon, s-a soldat cu pierderi in valoare de cateva milioane de euro, potrivit unor oficiali rusi.De aceasta data, autoritatile nu spun mai nimic. Abia la sfarsitul lui ianuarie, Serviciile de securitate (FSB) si Serviciul Federal de Supraveghere a Telecomunicatiilor Roskomnadzor au anuntat intr-un comunicat blocarea a doua servicii de e-mail criptate, aflate in strainatate si folosite in vederea trimiterii alertelor false.Totusi, autoritatile nu au prezentat nicio pista, niciun mobil, nici macar un suspect. De asemenea, n-au transmis nici avertismente sau mesaje care sa dea asigurari publicului.Pe retelele de socializare si in cateva publicatii independente se spune ceva mai mult, mai ales despre un misterios santaj in bitcoin - celebra moneda virtuala.La Sankt-Petersburg, serviciul de presa al tribunalelor a publicat textul unei false alerte ce reclama 120 de bitcoin (1,07 milioane de euro la nivelul actual) care ar fi fost furati de catre miliardarul rus Konstantin Malofeiev pe platforma criptomonedelor WEX, in prezent disparuta.Acest oligarh ultraconservator, vizat de sanctiuni europene si considerat un apropiat al rebelilor prorusi din Ucraina, a dezmintit implicarea sa intr-un asemenea furt.Marile posturi publice ruse evoca doar evacuarile - un semn ca autoritatile sunt neajutorate, considera unii experti."Daca posturile federale de televiziune ar vorbi despre acest lucru, lipsa de incredere in putere ar deveni si mai puternica", noteaza Valeri Chiriaiev, un fost agent KGB devenit specialist in probleme militare la ziarul de opozitie Novaia Gazeta. "Pentru ca aceasta poveste arata ca statul este complet neputincios", adauga el.Potrivit agentiei ruse insarcinate cu controlul telecomunicatiilor, blocarea mesageriilor criptate este de o utilitate limitata, pentru ca este de ajuns sa schimbi serviciul sau sa folosesti un VPN (retea virtuala privata) pentru a o ocoli."Este posibil ca tehnologiile sa fie in prezent atat de complexe si sa ofere atat de multe instrumente infractorilor incat chiar si serviciile de securitate cele mai moderne sa nu reuseasca sa-i opreasca", analizeaza Valeri Chiriaiev."In prezent, aceasta este o arma care a fost folosita numai impotriva Rusiei", continua el. "Insa trebuie sa nu pierdem din vedere ca ea poate lovi pe oricine".