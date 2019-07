Uniunea Europeana critica Moscova pentru arestarile de la mitingul Opozitiei

Ziare.

''Aceste detentii si recurgerea disproportionata la forta contra manifestantilor pasnici aduc inca o data o grava atingere drepturilor fundamentale de exprimare si de asociere'', a declarat Maja Kocijancic, purtatoarea de cuvant a sefei diplomatiei europene Federica Mogherini.''Aceste libertati fundamentale sunt inscrise in Constitutia rusa si noi asteptam ca ele sa fie protejate'', a adaugat Kocijancic.In perspectiva viitoarelor alegeri locale din Rusia, prevazute pentru septembrie, Uniunea Europeana insista pe ''crearea unor conditii echitabile'' pentru toate fortele politice.Conform legislatiei ruse, locul si data unor astfel de proteste trebuie sa fie convenite cu autoritatile, ceea ce nu s-a intamplat in acest caz.Fortele de ordine nu le-au lasat protestatarilor nicio sansa de a participa la aceasta noua manifestatie in fata primariei capitalei ruse. Mobilizati in numar mare, politistii au operat arestari masive in randul demonstrantilor, care veneau pe principalul bulevard din Moscova strigand 'Rusine!' si 'Vrem alegeri libere'.Opozitia rusa denunta respingerea a 57 de candidati independenti la alegerile locale din 8 septembrie, care se anunta dificile pentru candidatii ce sustin Puterea, intr-un context de profunde nemultumiri sociale.