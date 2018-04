Unul din cei mai bogati prieteni ai lui Putin a pierdut un miliard de dolari intr-o zi, din cauza sanctiunilor SUA

Ziare.

Deripaska insusi a fost trecut pe lista ultimilor sapte magnati rusi sanctionati de catre Administratia Trump, in baza unei legi adoptate de Congresul american pentru a pedepsi Rusia pentru implicarea in alegerile din SUA, din 2016.Mai mult, dintre cele 12 companii rusesti sanctionate vineri de americani, opt sunt ale lui, Rusal fiind cea mai mare.Astfel, valoarea actiunilor Rusal a scazut cu 50% pe bursa din Hong Kong si cu 47% la Moscova, unde a recuperat ulterior jumatate din pierderi, noteaza Bloomberg In total, de la inceputul acestui an, averea lui Deripaska a scazut cu 2 miliarde de dolari, mai mult decat orice alta avere din Rusia, conform unui top al miliardarilor realizat de Bloomberg Pretul aluminiului, metal esential in industria auto si a aeronavelor, a crescut pe fondul riscului ca Rusal, cel mai mare producator de aluminiu din afara Chinei, ar putea fi impiedicat sa aprovizioneze piata globala de materii prime.Rusal, dar si alte companii care au conexiuni cu Deripaska, considerat unul dintre cei mai apropiati aliati ai lui Vladimir Putin, se afla pe lista celor 12 companii vizate de sanctiunile impuse de SUA vineri, alaturi de Deripaska insusi si de alti sase oligarhi, precum si de 17 inalti oficiali din guvernul rus.Scopul sactiunilor este acela de a pedepsi Rusia pentru actiunile sale din Crimeea, Ucraina si Siria, dar si pentru incercarea de a submina democratiile occidentale.Sanctiunile vor impiedica imperiul lui Deripaska sa faca afaceri in dolari americani si ar putea avea ca efect incapacitatea tehnica de a onora anumite obligatii de plata.C.S.