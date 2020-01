Ursul la miere. Blitzkrieg cu democratia

scenariul de suprafata

Scenariul de adancime

Dorin Popescu este presedinte al Asociatiei Casa Marii Negre / Black Sea House - Constanta, singurul think-tank geopolitic din Dobrogea si singurul din Romania destinat geopoliticii spatiului extins al Marii Negre, si coordonator al filialei ICDE Constanta. Este analist politic, expert in geopolitica, fost diplomat, publicist, cadru universitar si doctor in Filologie.

Ziare.

com

In momentul de fata,, de la controlul personal al puterii, exercitat in toate sferele vietii social-politice (parlament, putere executiva, justitie, servicii secrete, mediul oligarhico-economic etc.), la capacitatea de a mentine in periferic orice forma de opozitie (civica, stradala, parlamentara etc.). De asemenea, presedintele rus are inca, in conditiile absentei unei opozitii reale si ale unui rating pastrat cuIn momentul de fata, presedintele Putin dispune de intreaga influenta pentru a-si promova pana la capat initiativa de reforma constitutionala si de securizare a propriei sale cariere politice dupa anul 2024.. Toate temele specifice unei democratii autentice (delimitarea puterilor in stat, format colectiv de luare a deciziilor, multiplicarea decidentilor, dezbateri publice etc.) sunt mimate la Moscova, unde orice initiativa de anvergura porneste de la unicul decident cu drept de ucaz, posesor al jiltului de la Kremlin.La conjunctura interna pe care a reusit sa o dreseze perfect in ultimele doua decenii se adauga, care sunt mai interesati de promovarea democratiei in tari cu uriase resurse de petrol decat intr-o tara despre care Parisul ne tot spune ca ar fi parte a Europei, pe toata orizontala ei, pana la Vladivostok. Tarul are deci sigarantata de mariaje si prietenii de interes, complicitati globale si razboaie care ard neincetat (deloc intamplator) in spatii departe de granitele imperiului, departe de Donul linistit.In aceste conditii, oricare ar fi planurile de perspectiva ale presedintelui Vladimir Putin care ii pot asigura acest deziderat (mentinerea la varful puterii dupa anul 2024),, cu unin care cetatenii rusi vor avea un final fericit al povestii, oDin aceasta perspectiva, evolutiile recente de la Moscova constituie doar. Ne vom astepta, in anii urmatori, la mici seisme politice interne in Rusia care sa garanteze finalul constructiei (Putin la conducerein Rusia dupa 2024). Ceea ce se va fi intamplat in 15 ianuarie, un, este menit sa lase ursul, netulburat, la butoiul cu miere.Vor exista in tot acest timp: o recrudescenta a micii opozitii democratice de pe strazile periferice din Moscova, vagi retorici pudice ale marilor capitale etc. - toate aceste mici "nevroze" pot fi rezolvate, in actuala conjunctura, cu doar cateva asasinate neelucidate pe Starai Arbat.Ceea ce este totusi sigur este ca si acest imperiu se va prabusi (candva), iar caderea lui va reconfigura lumea din temelii.Recentele evolutii de la Moscova prefigureazapentru viitorul lui Putin si al Rusiei.Primul,, vizeaza construirea unei pozitii in stat, intr-o noua configuratie a puterii, pe care Putin sa o pregateasca pentru sine (securizand totodata ocuparea, dupa 2024, de catre acesta, a unei pozitii puternice in noua structura de putere a tarii) prin asa-numita reforma constitutionala -, cu parghii de putere simultane si eficiente in zona executiva, legislativa si juridica, care sa limiteze puterea viitorului presedinte si care sa creeze dependente institutionale ale acestuia fata de puterea lui Putin.Noua initiativa a presedintelui rus, mascata in demers de reconfigurare constitutionala a sistemului politic din Federatia Rusa, ar avea in acest scenariudin care Putin sa iasa la pensie cand vrea.(din 2024), care va primi puteri sporite in urma reformei constitutionale putiniste.In fine,si dotarea acesteia cu instrumente de forta care sa limiteze puterea noului presedinte asupra acestei functii (in noua arhitectura constitutionala propusa de Putin, Duma de Stat ar prelua de la presedinte rolul de a desemna candidatul la functia de premier).Pe scurt, in momentul de fata, Putin propunecare, prin propunerile formale si mimetice ale Comisiei de reforma instituite de catre acesta (butoanele constitutionale totale vor fi la Kremlin pe tot parcursul punerii in aplicare a noului design de stat stabilit de Putin),, astfel incat, ulterior, Putin sa poata baleia si baleta liber catre cea care ii va asigura controlul maxim al puterii dupa 2024. Miza autentica nu este neaparat cea a pozitiei pe care Putin o vizeaza, ci, pe care o va ocupa noul colocatar de la Kremlin. Intr-un fel, prin acest scenariu, Putin ar avea intentia de a goli de continut propria sa functie, otravind-o incet si sigur.Spre deosebire de ciclul politico-electoral anterior,. Aceasta nuanta analitica sugereaza ca, de fapt,; amplitudinea acestui risc pare a-i alimenta temerea ca in 2024 eroziunea va fi atat de mare incat sluga de la Kremlin pe care o va alege isi poate devora stapanul dupa retete testate indelung in istorie, inclusiv la Moscova.ia in calcul, prioritar, specificitatile modului de functionare a puterii in spatiul rusesc. Oricat de elaborata ar putea deveni arhitectura constitutionala a Rusiei dupa scenariul putinist, este greu de crezut ca autoritatea functiei prezidentiale poate fi contestata de viitoarele pozitii artificiale din schema de putere.. Orice alta constructie ii poate fi fatala lui Putin, care are doctoratin manipularea mentalului colectiv rusesc.Din aceasta perspectiva,. Oricat si-ar cosmetiza actiunile, designul, discursul, Tarul Putin nu poate iesi din schema mentala care l-a facut presedinte si care alimenteaza toate regimurile totalitare in aceasta parte a lumii:, pentru care (potrivit acestei scheme mentale) "merita" sa pui totul in joc; pentru care "merita" sa risti la ruleta; pentru carePotrivit acestui scenariu, indiferent de designul constitutional pe care Putin l-a propus public in mesajul sau anual de la 15 ianuarie a.c., Putin "asteapta" de la Comisia de reforma constitutionala (Grupul de lucru pentru pregatirea propunerilor privind modificarea Constitutiei tarii) ca aceasta sa depaseasca designul propus de Tar si sa propuna Tarului, "libera si in deplinatatea absoluta a capacitatilor ei", solutia unei reforme constitutionale care sa includa eliminarea detaliului privind numarul si durata mandatelor prezidentiale.Exista deci posibilitatea ca aceasta Comisie sa aprecieze "liber" ca cea mai buna solutie pentru viitorul statului rus, in aceasta lume barbara macinata de tarele democratiei, sa fie. Sigur, presedintele va fi o vreme incurcat, designul constitutional pe care l-a propus public pare a depasi propriile inhibitii etc. Si, de buna seama, va aprecia intr-un final ca "este obligatia sa morala si institutionala de a servi interesele statului rus asa cum acesta doreste", cudupa modelele testate in "democratiile totalitare" ale estului., pe care Putin a adus-o in faza activa la 15 ianuarie, pare a fi una cu bataie lunga. In plan intern, vor existapentru care aspiratia libertatii va conta mai mult decat fasolea din inchisori, mai mult decat gloantele din centrul Moscovei care zboara intamplator spre tample de opozanti, ca in cazul Nemtov; vor fi seisme cu magnitudine medie provocate de; vor fi posibile. In actuala conjunctura, pare totusi greu de crezut ca stimulii anemici anti-Putin vor putea rapune sau subrezi sanatatea Tarului.. Este aproape imposibil ca Rusia sa isi rafineze iarasi anti-corpii reproducand inca un "Tar proverbial" de natura acestuia, o copie perfecta. Ca atare,. Atunci vor incepe: ce se va petrece cu Imperiul intr-o lume obosita de imparati si tari, cum se vor aranja polii de putere la Moscova, cum va juca Rusia in marile dosare globale, pe cine va strivi imperiul in caderea sa etc.. Cateodata, numele lor se schimba. Supravietuirea imperiului cere periodic mici victime colaterale. Figura incremenita in stupoare a lui Medvedev in Sala Manej, la 15 ianuarie 2020, ilustreaza exemplarNici mari complicitati de budoar apte sa produca schimbari paradigmatice. Pur si simplu. Cauta febril solutii pentru Tar; pentru linistea lui, pentru micile migrene cauzate de pacate originare ale istoriei (totul moare, totul se schimba, totul are un sfarsit etc.).. Si aproape la fel de sigur este ca