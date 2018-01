Vicepremier rus: Noua serie de sanctiuni americane este o incercare de a influenta Rusia inaintea alegerilor

Ziare.

com

Se asteapta ca Washingtonul sa impuna noi sanctiuni Rusiei cel mai devreme la inceputul lunii februarie pentru presupusul ei amestec in alegerile prezidentiale din 2016 in Statele Unite. Rusia a negat in mod repetat acest lucru, relateaza Reuters., a explicat Riabkov citat de agentia oficiala de presa rusa.Potrivit lui Riabkov, unul dintre rapoarte va extinde probabil numarul de oficiali rusi si companii pe lista de sanctiuni, in timp ce celalalt va analiza daca sanctiunile s-au dovedit pana acum eficiente."Vedem aceasta ca inca o incercare de a ne influenta situatia interna, mai ales inainte de alegerile prezidentiale", a subliniat el.Rusia va desfasura alegerile prezidentiale pe 18 martie si presedintele Vladimir Putin este de asteptat sa castige un alt mandat de sase ani.In august, presedintele SUA Donald Trump a semnat un nou pachet de sanctiuni elaborate de parlamentari americani. Noua legislatie limiteaza de asemenea capacitatea lui Trump de a ridica orice sanctiune impotriva Rusiei.Primele sanctiuni americane impotriva Rusiei au fost impuse in 2014 pentru rolul Moscovei in criza ucraineana si pentru anexarea Crimeii. Uniunea Europeana a impus de asemenea sanctiuni impotriva Moscovei, determinand-o sa ia masuri de retorsiune interzicand importurile de produse alimentare din tarile ce sanctioneaza Rusia.