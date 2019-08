Victimele exploziei nucleare din Rusia lucrau la "noi armamente", anunta agentia Rosatom

Ziare.

Experti americani apreciaza ca accidentul - caruia autoritatile ruse i-au recunoacut abia sambata caracterul nuclear - ar putea avea legatura cu teste privind racheta de croaziera de tip Burevestnik -una dintre noile arme "invincibile" laudate de catre presedintele rus Vladimir Putin la inceputul anului, relateaza AFP.Agentia nucleara rusa Rosatom a adus luni un omagiu celor cinci membri ai personalului sau, ucisi in explozie, si a dat asigurari ca vrea "sa continue sa lucreze la noi tipuri de armament, care vor continua in orice caz pana la capat"."Noi indeplinim sarcinile pe care ni le-a incredintat Patria. Securitatea sa va fi asigurata integral", a subliniat directorul Rosatom Aleksei Lihacev, citat de agentiile ruse.Potrivit Rosatom,Imediat dupa accident, Ministerul rus al Apararii a declarat doar ca faptele au avut loc in cursul unui test al unui "motor-racheta cu combustibil lichid" si a anuntat doi "specialisti morti in urma ranilor" si alti sase raniti, dar nu a spus ca a fost vorba despre un accident implicand combustibil nuclear.Ministerul a dat asigurari ca "nu a existat o contaminare radioactiva", insa primaria unui oras situat in apropierea bazei a anuntat ca a "", dupa care a retras anuntul.Experti au legat accidentul de teste ale Burevestnik - o racheta cu propulsie nucleara dezvaluita cu mare pompa de catre Vladimir Putin in februarie, dar nefinalizata apreciaza ei.Cu "o raza de actiune nelimitata" - potrivit presedintelui,Baza, deschisa in 1954 si specializata in teste de rachete ale Flotei ruse, mai ales rachete balistice, se afla in apropiere de satul Nionoksak, in Marele Nord.Orasul inchis Sarov, in care se afla principalul centru rus de cercetare nucleara, a decretat duminica o zi de doliu, iar cei cinci specialisti ucisi urmau sa fie decorati postum, luni, dupa funeralii.Cunoscut sub numele de cod "Arzamas-16" in timpul Razboiului Rece, centrul Sarov se afla la originea primelor arme nucleare din Uniunea Soevitica.