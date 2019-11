Victimizarea Rusiei si rescrierea istoriei

Ziare.

com

Obraznicia are multe chipuri. Nerusinarea nu domneste doar la Kremlin. Ori la cartierul general al PSD, ai carui baroni se fac ca nu stiu ca in satele dintr-unul din foarte putinele judete in care a castigat Dancila s-au inregistrat participari la vot de peste suta la suta. Ba chiar de peste 240 la suta.Dar granzii PSD au deocamdata alte griji. La fel, complicii lor. Remarcabil e chipul slutit de impertinenta afisat de fostul ministru al justitiei, care si-a adus contributia la mai tot ce era de strambat in materie de stat de drept romanesc. Desi "contestat de profesori si studenti", (te-ntrebi de cine oare NU e contestat, in afara de hotii, asasinii si violatorii pe care i-a facut scapati inainte de termen bagand spaima in romani), "Tudorel Toader vrea", potrivit Europei Libere, "un nou mandat de rector" . Un bard complice, de la Antena 3, pare sa fi aruncat in schimb prosopul. La fel ex-sefa instapanita peste PSD de Liviu Dragnea, semn ca unde nu-i rusine, functioneaza o infrangere pe cinste.Problema Rusiei, mai degraba decat a lui Vladimir Putin si a ciracilor lui, e ca, spre deosbire de partidul-stat romanesc, ex-seful KGB care conduce partial refacutul tarat stalinist cu o mana de fier si-a asigurat complicitatea unui Occident cam las, astfel incat n-a repurtat, in ultimii 20 de ani, decat succes dupa succes. Nicio infrangere nu i-a moderat lui Putin pofta de noi nefacute, provocari, agresiuni si asasinate, de noi teritorii si sclavi. Or, pe masura ce-si lungeste din ce in ce mai impetuos liniile de comunicatii intr-un imperiu care a inglobat mai nou, cu mijloace diferite, Siria, parti din Georgia si Ucraina, precum si R. Moldova, Rusia se da "victima" din ce in ce mai des si mai staruitor.Mai nou i-a casunat pe Romania propagandei putiniste, care, se stie, munceste la foc continuu folosindu-se de instrumente ultramoderne, cu atat mai eficiente cu cat mai caduca e economia rusa si mai deprimata starea de spirit a unui popor mandru, dar tinut de vreun secol captiv.Recent, a deranjat rau Moscova faptul ca, in raspar cu practici asiduu exersate in trecut, principesa Margareta a ales sa spuna adevarul gol golut la o intalnire a Corpului Diplomatic acreditat la Bucuresti. Custodele Coroanei a avut temeritatea rara de a pune degetul pe rana. A amintit in termeni transanti de sinistrul Pact Ribbentrop-Molotov. A mentionat "atacurile Rusiei asupra securitatii noastre". A evocat insecuritatea balticilor, (ocupati candva, laolalta cu polonezii din est, de rusi) care, la 80 de ani de la semnarea odioasei intelegeri dintre Hitler si Stalin, si-au dat mana cu Romania si Polonia, ca state membre ale NATO, de vreme ce "securitatea balticilor e si securitatea noastra". Principesa a mentionat Marea Neagra si Ucraina, (al carei teritoriu a fost, stim bine, ciopartit si micsorat de rusi), agresarea gruzinilor prin razboiul de acum 11 ani, precum si interventia Moscovei in Siria.Atat i-a trebuit. A inflamat imperiul. Caci nici o tiranie moderna nu se descurca fara negationisme. Si fara sa ceara acel presupus "respect" fata de istorie, despre care Jules Michelet stia bine ca "ucide istoria". Ceea ce i-a iritat fara margini pe oficialii rusi trebuie sa fi fost oroarea exprimata indirect de principesa Margareta fata de falsificarea istoriei, la care se dedau urmasii sovieticilor.Care, in virtutea adn-ului lor kaghebist, au refuzat cu obstinatie sa condamne Pactul Ribbentrop-Molotov. Si care, in raspar cu realitatile, jignesc victimele stalinismului si pe urmasii lor. Caci Rusia lui Putin insista sa califice acordul comunisto-nazist din 1939 drept o "hotarare defensiva", uitand ca aceasta "aparare" sui-generis a amplificat imperiul stalinist. Ca i-a adaugat intinse teritorii, smulse durabil polonezilor, balticilor si, nu in ultimul rand, romanilor, in care Moscova a anulat libertatile civice si a lichidat democratia, practicand represiunea salbatica si rusificarea fortata.Sa mai fie nevoie de precizat ca unul din marii fani ai lui Stalin e Putin? Sau ca urmasul tatucului asasin in masa a purtat catre culmi nebanuite nu doar expansiunea teritoriala ci, in aceeasi masura, si propaganda? Si ca elementul ei cheie este pretentia potrivit careia maica Rusie ar fi, chipurile, inconjurata de dusmani agresivi, intre care, in primul rand de NATO, (alianta defensiva, a carei "moarte cerebrala" a decretat-o si celebrat-o, de curand, spre deliciul Moscovei, presedintele Frantei)?Reflexul rusesc al autovictimizarii dostoievskiene (insotind invariabil victimizarea altora) nu se rezuma, desigur, la chestii politice, istorice sau militare. La nevoie, ieremiada i se aplica nu fara succes si sportului. Unde Rusia oficiala minte de ingheata apele, escamotand cu maxim talent si daruire programul de dopaj la care-i sunt supusi sportivii, spre a scoate rezultate cat mai stralucite.Apoi, cand hotul e prins de Agentia Mondiala Antidoping, isi face aparitia, automat, frangandu-si mainile artistic, seful diplomatiei moscovite, Serghei Lavrov, spre a minti lumea frumos. Si cat mai bogat in elemente storcatoare de lacrimi amare. Fiindca, de unde atata dopaj in saracuta Rusie? Fiindca, dixit Lavrov, pe Rusia s-ar da vina (aiurea) "in tot felul de litigii internationale".Si uite asa, se explica mai totul. Si se justifica orice revendicare. Prin tanguiri negationiste se evaporeaza propriile delicte, crime (in genul doborarii de avioane de pasageri) si neajunsuri.Istoria se rescrie astfel convenabil, "lamurindu-se" si cele mai impenetrabile mistere. Intrebarea e, de ce din Afganistan si pana in Estonia, ori din Siria si pana in America Latina mutilata de socialismele impuse cu sprijin rusesc, mai nimeni nu mai e dispus sa ia in serios nici explicatiile, nici lamentatiile, nici imprecatiile rusesti? Chiar toti sa se fi coalizat nemilos, conspirand in contra bietei maici Rusia?Chiar n-a mancat crudul, machiavelicul Putin usturoi, iar gura nu-i miroase decat a levantica? Chiar n-are decat el drept la opinie si exprimare libera, nu si Custodele Coroanei? E timpul ca executivul roman sa-si schimbe si sa-si adecveze cursul si discursul fata de o Rusie din ce in ce mai provocatoare si mai insolenta, care a ajuns sa conteste, indirect, legitimitatea Marii Uniri de acum un veac.