Vladimir Putin: Nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova

"Desigur, in Rusia nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova" i-a spus Putin lui Dodon la inceputul intrevederii lor la Moscova.Presedintele rus a amintit ca in prezent in Republica Moldova legislativul este cel care formeaza guvernul si de care depinde astfel "in mare masura" cum vor evolua relatiile bilaterale moldo-ruse. "Suntem dispusi sa abordam orice chestiune pe care dumneavoastra o considerati prioritara pentru dezvoltarea relatiilor moldo-ruse", a adaugat liderul de la Kremlin.Potrivit Radio Chisinau, Vladimir Putin a reamintit faptul ca Federatia Rusa a luat masuri suplimentare referitoare la importul fructelor, legumelor si vinurilor moldovenesti, care vor fi valabile pana la sfarsitul lunii martie. "Noi monitorizam impreuna modul cum se desfasoara aceasta activitate si vom lua o decizie cum sa actionam in continuare in aceasta directie", a afirmat Vladimir Putin.Igor Dodon a anuntat pe contul sau de Facebook ca s-a inteles cu liderul de la Moscova ca toate marfurile moldovenesti sa poata fi exportate pe piata rusa, in pofida interdictiei impuse pentru produsele ce tranziteaza teritoriul Ucrainei.El a reiterat faptul ca nu va participa la campania electorala pentru alegerile legislative din februarie si i-a spus lui Vladimir Putin ca 65 la suta dintre locuitorii Republicii Moldova considera Rusia un stat prieten.De asemenea, Dodon i-a multumit lui Putin pentru sprijinul oferit in eliminarea taxelor vamale percepute produselor importate de Rusia din Republica Moldova."In cadrul intrevederii de astazi cu Presedintele Federatiei Ruse, am facut un schimb de opinii cu privire la cooperarea moldo-rusa in domeniile comercial, economic si umanitar. Facand un bilant al celor doi ani de colaborare la nivel de sefi de state, am mentionat ca in prezent sint create toate premisele pentru ca in anul curent relatiile de cooperare moldo-rusa sa fie aduse la un nou nivel calitativ", a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook."Odata cu anularea de catre Rusia a taxelor vamale pentru marfurile moldovenesti, aceste decizii vor permite majorarea, in termeni restransi, a cifrei de afaceri dintre tarile noastre", a adaugat el.