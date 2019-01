Vladimir Putin si Shinzo Abe au discutat la Moscova despre un acord de pace: Negocierile intre Rusia si Japonia continua in februarie

Ziare.

Vladimir Putin si Shinzo Abe au avut o intalnire oficiala marti in Moscova , in cadrul careia au discutat posibilitatea, care sa puna capat disputei teritoriale dintre cele doua tari.Insulele Kurile, cunoscute drept Teritoriile Nordice in Japonia, sunt un motiv de disputa pentru cele doua tari.Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a declarat in urma discutiei cu Vladimir Putin ca cele doua tari sunt determinate sa gaseasca o solutie in curand.Ministrii de Externe ai Rusiei si Japoniei se vor intalni in luna februarie pentru a continua discutiile incepute marti.