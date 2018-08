Wall Street Journal: Rusia incalca interdictiile ONU si permite intrarea a mii de muncitori nord-coreeni

Ziare.

com

Peste 10.000 de noi muncitori nord-coreeni s-au inregistrat in Rusia din septembrie, scrie Wall Street Journal (WSJ), care citeaza date ale Ministerului rus de Interne.Actiunea Rusiei ar putea incalca sanctiunile ONU de a reduce fluxurile de numerar catre Coreea de Nord si a pune presiune asupra Phenianului pentru a renunta la armele nucleare, a relatat WSJ, citand oficiali americani.Datele Ministerului Muncii obtinute de WSJ arata ca cel putin 700 de noi permise de munca au fost emise pentru nord-coreeni in Rusia in acest an.Oficiali ONU investigheaza potentiale incalcari ale sanctiunilor, care contin putine exceptii, potrivit unor surse citate de WSJ.Ministerul de Externe rus nu a raspuns la o cerere de a comenta informatia."Este absolut clar ca Rusia trebuie sa faca mai mult. Rusia spune ca doreste relatii mai bune cu Statele Unite, asa ca Moscova ar trebui sa dovedeasca asta cooperand cu noi, nu lucrand impotriva noastra, in legatura cu aceasta amenintare urgenta pentru toate natiunile", a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american, citat de Reuters.. Acum e momentul pentru ca Rusia sa actioneze: Moscova ar trebui sa implementeze imediat si pe deplin toate sanctiunile ONU pe care le-a semnat", a adaugat el.Interdictia prezentei muncitorilor face parte dintr-o gama mai larga de sanctiuni ce vizeaza eliminarea unui venit important pentru regimul lui Kim Jong Un.Cea mai mare parte a banilor castigati de nord-coreeni in strainatate ajung in vistieria Guvernului, in timp ce acesti angajati muncesc in conditii extreme, a relatat WSJ.