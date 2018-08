Washingtonul a impus sanctiuni unor firme din China si Rusia, pentru colaborarea cu Coreea de Nord

Ziare.

com

Trezoreria SUA a comunicat miercuri ca sanctiunile vizeaza firma chineza Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co. Ltd si filiala din Singapore a companiei, SINSMS Pte. Ltd, care au obtinut venituri de peste 1 miliard de dolari pe an de pe urma exportului de alcool si produse din tutun in Coreea de Nord.Autoritatile americane au mai sanctionat si compania rusa Profinet Pte Ltd si pe directorul general al companiei, Vasili Aleksandrovich Kolchanov, pentru ca ar fi oferit servicii portuare unor nave nord-coreene.Potrivit Trezoreriei SUA, Kolchanov ar fi interactionat direct cu reprezentantii nord-coreeni din Rusia."Tactica pe care aceste entitati cu sediul in China, Singapore si Rusia o folosesc pentru a incerca sa evite sanctiunile este interzisa de legislatia SUA", afirma Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, potrivit unui comunicat dat publicitatii de acest departament.Kolchanov a declarat ca este de parere ca firma sa a fost sanctionata in mod ilegal, sustinand ca doua nave nord-coreene mentionate de documentele americane au ancorat ultima oara in porturi administrate de companie in mai si iunie 2017. Administratia SUA a introdus sanctiunile abia in toamna anului 2017, adica la sase luni dupa ultima vizita a acestor nave nord-coreene, a explicat directorul general al firmei Profinet.Ministerul de Externe de la Beijing a transmis ca autoritatile nu permit firmelor chineze sa incalce sanctiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU impotriva Coreei de Nord, precizand insa ca Beijingul se opune introducerii de sanctiuni in mod unilateral de catre unele state.Actuale sanctiuni impotriva Coreei de Nord includ restrictii financiare, un embargo privind comertul cu armament, interzicerea exporturilor de combustibil de rachete, a echipamentelor si materialelor de uz dual, cat si importul din Coreea de Nord de carbune, fier, plumb, fructe de mare si alte produse.