Wess Mitchell: China si Rusia vor sa intre in Est, China vrea sa submineze si Rusia vrea sa incalce

"Romania este un simbol al libertatii la frontiera estica, ceea ce demonstreaza ca Romania s-a dezvoltat in regiune si a devenit un actor geopolitic important., influenta Chinei se extinde in zona Marii Negre, Beijingul foloseste politica diplomatica pentru a crea asocieri in politica europeana.Obiectivele lor sunt politice, sociale si economice.Mesajul strategiei de securitate americana e ca aceasta amenintare care creste trebuie luata in serios", a spus Mitchell, intr-un discurs centrat pe pericolele pe care le reprezinta China si Rusia in regiunea de Est.In acest context, emisarul american a vorbit despre rolul geostrategic pe care Romania trebuie sa si-l asume in regiune."Romania isi face treaba, aplaudam decizia Romaniei de a aloca 2% din PIB pentru aparare, iar raspunsul fata de securitatea solicitata de Vest dovedeste seriozitatea Romaniei in NATO.Tratarea apararii ca importanta duce si la prosperitatea economica in aceasta zona.Vrem sa nu permitem Rusiei monopolul furnizarii de gaze in Europa. Se fac cercetari pentru a obtine exportul de gaze naturale din Romania, acest export ar creste economia Romaniei", a afirmat Mitchell.Acesta a subliniat ca modelului occidental centrat pe individ si pe conceptul de libertate, Rusia si China ii opun un model etatist."Rusia si China reprezinta un model coerent, stabilitatea fondata pe totalitarism si forta bruta, amestecat cu politizarea economiei. Ceea ce au in comun este negarea individului. Toate acestea sunt impotriva politicii vestice, care sustine ca fiecare om trebuie protejat de puterea abuziva", a mentionat Mitchell.In acest context, diplomatul a plasat importanta continuarii luptei anticoruptiei si a intaririi sistemului judiciar. "Localizarea geostrategica a Romaniei este importanta, Romania este un simbol al succesului democratiei in ultimii ani, ati facut pasi istorici in lupta contra coruptiei si nu sunteti singuri in aceasta lupta.Lupta contra coruptiei necesita legi, e nevoie de lideri si de curaj.Institutiile din sistemul judiciar apara legile, care sunt un simbol al civilizatiei occidentale in lume. Nimeni nu e mai presus de lege - asta este esenta ideii de ce inseamna occidentalism.Vrem ca Romania sa continue pe acest drum nu numai pentru binele cetatenilor, ci si pentru modelul pe care il reprezinta Romania in fata vecinilor".Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, se afla luni la Bucuresti, in cadrul unui turneu european care mai include Zagrebul, Praga si Bruxelles-ul. Marti se va intalni de dimineata cu presedintele Klaus Iohannis, la Cotroceni.