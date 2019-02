Zeci de mii de oameni evacuati in Rusia dupa mai multe alerte cu bomba

Ziare.

Au fost vizate aproximativ 90 de cladiri, intre care scoli, institutii de invatamant superior, centre comerciale si de afaceri, spitale si cladiri administrative, conform Serviciului pentru Situatii de Urgenta rus, citat de agentia de presa publica RIA Novosti.Evacuari au avut loc si la Sankt-Petersburg, al doilea oras ca marime al tarii, care a facut deja obiectul unor false alerte similare cu bomba in zilele precedente.Cu toate acestea, niciun obiect suspect nu a fost descoperit ca urmare a operatiunilor de verificare desfasurate dupa evacuari.Potrivit autoritatilor de la Moscova, citate de media ruse, aceste alerte au fost trimise prin e-mail din strainatate, in special din Ucraina La sfarsitul anului 2017, Rusia a mai fost afectata de un val masiv de alerte anonime cu bomba prin telefon care au semanat panica si au antrenat evacuarea in total a peste doua milioane de persoane. Nicio bomba nu a fost vreodata gasita.Chiar daca pierderile economice sunt dificil de evaluat in astfel de cazuri, numerosi responsabili ai serviciilor de securitate le estimeaza la mai multe sute de milioane de ruble sau mai multe milioane de euro.Potrivit Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), autorii unor astfel de apeluri sunt de regula cetateni rusi, cu domiciliul in strainatate, si care au o retea de complici in Rusia.