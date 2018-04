Presedintele sarb Aleksandar Vucic: Romania sprijina Serbia pe calea ei europeana. Niciun cuvant despre extradarea lui Ghita

Serbia si "chestiunea" Kosovo

"E foarte important sa beneficiem de sprijinul Romaniei in calea europeana a Serbiei. Comunitatea Serbiei accepta sprijinul tarilor balcanice, vrem sa ne ajutati, pentru ca si noi va vom ajuta. Vrem sa intram in Uniunea Europeana, dar nu putem fara dumneavoastra", a declarat presedintele Serbiei la finalul ueni reuniuni la Bucuresti.Vucic a mentionat ca au fost discutate proiecte concrete, printre care autostrada dintre Moravita - Timisoara constructia unei autostrazi care sa lege Serbia de Bulgaria, posibilitati de modernizare a cailor feroviare catre granita bulgara, precum si modalitati de imbunatatire a infrastructurii digitale si modalitati de imbunatatire a cooperarii cu aceste state ale UE.Desi la precedenta vizita la Bucuresti, din luna martie, presedintele sarb a spus ca se va interesa de demersurile privind extradarea lui Sebastian Ghita , care se ascunde de justitie in Serbia, de asta-data nu s-a mai vorbit despre acest caz.Tot atunci, presedintele Klaus Iohannis a spus ca, fara identificarea unei solutii corecte pentru Kosovo, acceptata de ambele parti, nu doar drumul european al Serbiei este neclar , ci si cel al intregii regiuni a Balcanilor de Vest.Problema independentei Kosovo a fost astfel tema centrala de pe agenda discutiilor dintre presedintele roman si cel sarb. Klaus Iohannis a reiterat dorinta ca Romania sa fie parte activa a unei solutii.Serbia are statutul de tara candidata la Uniunea Europeana din martie 2012, iar negocierile de aderare au inceput in ianuarie 2014.Premierii Romaniei, Bulgariei si Greciei, Viorica Dancila, Boiko Borisov si Alexis Tsipras, precum si presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, au discutat, marti, la Palatul Victoria, despre cooperarea economica, dar si proiecte concrete pe care cele patru state le pot dezvolta.Urmatoarea intalnire in acelasi format va avea loc la sfarsitul lunii iunie, in Grecia.In 2008, Kosovo si-a proclamat independenta fata de Serbia, insa Belgradul a refuzat sa o recunoasca.In 2015, Parlamentul European a adoptat o propunere de rezolutie privind procesul de integrare europeana a Kosovo, prin care incurajeaza cele cinci state membre, inclusiv Romania, care nu au recunoscut inca independenta fostei provincii sarbe, sa faca acest lucru pentru a facilita normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina.Tara noastra ramane unul dintre cele cinci state membre UE, care inca nu au recunoscut Kosovo, alaturi de Spania, Slovenia, Cipru si Grecia.Un pas catre recunoasterea independentei Kosovo a parut a fi facut de Romania in timpul guvernului condus de Victor Ponta, cand acesta a declarat unei televiziuni din capitala provinciei kosovare, Pristina, ca Romania "ar putea recunoaste Kosovo"."In anul 2008, Romania a decis sa nu recunoasca Kosovo. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat de atunci. Guvernele s-au schimbat si unele noi decizii despre recunoasterea Kosovo ar putea fi luate", a spus Ponta, pentru televiziunea Klan Kosova, dupa un summit al sefilor de state din sud-estul Europei.In 27 februarie 2015, premierul Albaniei, Edi Rama, aflat la Bucuresti, a solicitat Romaniei recunoasterea provinciei Kosovo ca stat independent, aratand ca, in opinia sa, rezolvarea acestei probleme va asigura securitatea regionala si va estompa anumite "tendinte si frustrari ale altor tari vecine".