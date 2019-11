Presedintele Serbiei da detalii despre scandalul de spionaj cu Rusia

Ziare.

Seful statului sarb s-a adresat presei la finalul unei reuniuni a Consiliului de Securitate Nationala, convocata dupa difuzarea in presa locala a unei inregistrari video punand in cauza un ofiter rus, relateaza AFP.Acesta din urma a fost filmat la Zemun, la periferia Belgradului, in timp ce inmana unui barbat o punga de plastic cu un plic continand bani. Aleksandar Vucic a precizat ca, la 24 decembrie 2018, locotenent-colonelul rus Gheorghi Kleban s-a intalnit cu un locotenent-colonel sarb in retragere, ale carui initiale sunt Z.K.El a explicat ca nu a fost unica intalnire cu sursele sarbe ale lui Gheorghi Kleban, la acea data adjunctul atasatului militar rus in Serbia. "Au fost documentate zece contacte ale lui Gheorghi Kleban cu trei surse conspirative. De trei ori acest locotenent-colonel a inmanat bani" contactelor sale sarbe, a spus presedintele.Serviciile sarbe detin dovezi despre contacte intre "multi alti membri ai serviciilor ruse de informatii si membri ai structurilor militare ale Serbiei", a adaugat seful statului.Miercuri seara, un responsabil al Agentiei de Informatii a Serbiei (BIA) a anuntat deschiderea unei anchete in aceasta afacere. Potrivit presei sarbe, Gheorghi Kleban s-a aflat in post la Belgrad pana in iunie acest an.Presedintele Aleksandar Vucic, care urmeaza sa efectueze la 4 decembrie o vizita la Moscova pentru a se intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, a precizat insa ca Belgradul nu isi va schimba politica fata de Moscova.Serbia, care negociaza aderarea la Uniunea Europeana, dar refuza apropierea de NATO, este considerata ca principalul aliat al Rusiei in Balcani.Moscova sprijina Serbia in dosarul fostei sale provincii Kosovo, a carei independenta proclamata in 2008 nu este recunoscuta de Belgrad.