Radovan Karadzic, fost lider al sarbilor bosniaci, continua sa nege orice acuzatie de genocid

In 2016, Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) l-a declarat pe Karadzic vinovat de genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii in timpul conflictului din Bosnia (1992-1995)."Nu a existat niciodata aici un plan criminal, nici de omogenizare de civili sau de teritoriu", a declarat Karadzic, 72 de ani, asigurandu-si el insusi apararea cu ajutorul a doi avocati, in fata Mecanismului pentru Tribunale Penale Internationale (MTPI) al ONU, care a preluat cazul de la TPIY, relateaza AFP.Karadzic, fost psihiatru, a fost declarat, in prima instanta, vinovat de genocid pentru crimele comise la Srebrenica.Aproape 8.000 de barbati si baieti musulmani au murit in iulie 1995 in acest masacru, cel mai sangeros din Europa dupa Al Doilea Razboi Mondial.Dupa decesul, in timp ce era judecat, al fostului presedinte sarb Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic este cel mai inalt responsabil chemat sa dea socoteala pentru acest razboi soldat cu peste 100.000 de morti si 2,2 milioane de refugiati, in 1992-1995.Potrivit judecatorilor de la TPIY, masacrul de la Srebrenica se inscria in cadrul unei "epurari etnice" planificate de un trio ce-i regrupa pe Karadzic, generalul Ratko Mladic si Slobodan Milosevic.Karadzic a mai fost condamnat pentru persecutii, crime, violuri, tratamente inumane sau stramutari fortate, in special in timpul asediului Sarajevo, care a curmat viata a 10.000 de civili in 44 de luni, precum si pentru lagare de detentie cu "conditii de viata inumane".Insa el a fost achitat de unul din doua capete de acuzare pentru genocid, din cauza lipsei de dovezi suficiente pentru a se afirma ca o astfel de crima fusese comisa si in alte sapte municipalitati ale Bosniei. Acuzarea, care contesta achitarea pentru acest cap de acuzare si care a facut la randul sau apel la verdictul primei instante, a cerut din nou marti inchisoare pe viata pentru Karadzic.