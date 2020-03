Serbia ia o decizie radicala din cauza pandemiei: A inchis toate frontierele, nu-si mai primeste nici propriii cetateni

LIVE

Presedintele tarii, Aleksandar Vucic, a anuntat, joi, ca in afara de camioanele de marfa, nimeni altcineva nu mai poate intra pe teritoriul Serbiei, incepand de vineri dimineata.Totodata, zborurile de pasageri au fost interzise pe Aeroportul International Nikola Tesla din Belgrad, pentru prima oara din 1999, scrie New York Times In schimb, aeroportul ramane deschis doar pentru zboruri umanitare si avioane cu permise speciale. Serbia a interzis deja zborurile catre si dinspre aeroportul din sudul orasului Nis.In cadrul unei conferinte de presa de joi, presedintele Aleksandar Vucic a declarat ca, incepand de vineri, ora locala 08:00 (ora 09:00 Romania - n.red.), punctele de frontiera ale Serbiei vor fi inchise pentru toate transporturile rutiere si feroviare de calatori."Doar camioanele de marfa vor avea voie sa intre in tara", a spus el.Serbia a luat masuri drastice inca de duminica, cand a impus o interdictie de a iesi din casa in intervalul 20:00 - 05:00 si le-a interzis persoanelor in varsta sa mai iasa din case.Duminica, tara a intrat in stare de urgenta, iar de atunci peste 75.000 de sarbi au revenit acasa din Occident. Astfel ca Vucic a luat decizia ca nici sarbii sa nu mai fie lasati sa intre in tara lor, pentru ca reprezinta un mare pericol in contextul pandemiei de coronavirus."Am trecut de cifra 100! Vreau sa linistesc populatia, nu vom avea probleme cu alimentele de baza, nici cu combustibilii. Saptamana viitoare primim mastile pentru toata populatia", a mai spus Vucic.Pana acum, in Serbia, au fost confirmate 103 cazuri de infectare cu coronavirus si niciun deces.A.D.