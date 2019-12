Serbia investeste 14 miliarde de euro in cresterea nivelului de trai si imbunatatirea infrastructurii

Ziare.

com

Planul a fost anuntat inaintea alegerilor generale care vor avea loc la sfarsitul lunii aprilie sau la inceputul lunii mai, in conditile in care Vucic si Partidul Progresist Sarb aflat la guvernare se confrunta cu proteste saptamanale si scandaluri in care sunt implicati oficiali de rang inalt."Avem spatiu suficient sa stimulam in continuare cresterea, care pana acum a fost foarte buna", a declarat Vucic dupa prezentarea programului la a carui redactare a contribuit Banca Mondiala si care prevede investitii de circa 9 miliarde de euro in infrastructura rutiera si feroviara.Restul investitiilor, care vor fi finantate prin imprumuturi, vor fi alocate unor proiecte precum protectia mediului, spitale, scoli si masuri de imbunatatire a climatului de afaceri, cum ar fi reducerea birocratiei.Potrivit planului, care are si rolul sa contracareze migratia muncitorilor catre Occident, salariile din sectorul public vor fi majorate de la circa 500 de euro pe luna la 900 de euro pana la sfarsitul anului 2025. Pensiile ar urma sa creasca de la 225 de euro la circa 440 de euro.Deficitul bugetar al Serbiei ar urma sa fie anul viitor de 0,3% din PIB. La sfarsitul lunii noiembrie, datoria publica a tarii era de 52,4% din PIB.Potrivit estimarilor, cresterea economica din 2019 va fi de 4%, peste ritmul de 3,5% anticipat de FMI, care are un acord de consultanta, fara componenta financiara, cu autoritatile de la Belgrad.Dinarul a fost stabil in acest an, iar Vucic a spus ca moneda va ramane stabila in anii urmatori, cu un curs de 117-120 de unitati pentru un euro. Vineri, dinarul a incheiat tranzactiile la 117,45 unitati pentru un euro.