SUA, ingrijorate de posibila achizitionare de catre Serbia a unor sisteme militare ruse

pentru prima data cand aceste sisteme au fost trimise in strainatate pentru manevre

Ziare.

com

"Am auzit ingrijorari nu doar cu privire la desfasurarea de echipamente militare ruse, ci si din cauza posibilitatii de a vedea Serbia achizitionand importante sisteme militare ruse", a declarat Palmer la postul Elsat, informeaza sambata AFP.Diplomatul american a reactionat astfel laEste, potrivit Ministerului Apararii al Federatiei Ruse. Cu toate acestea, ele sunt desfasurate in Siria , unde au facut dovada eficacitatii lor.Presedintele sarb Aleksandar Vucic a lasat sa se inteleaga, in timpul unei vizite la aceste manevre, ca Serbia ar dori sa achizitioneze astfel de sisteme. "Am dori, insa in acest moment singurul mijloc ar fi ca Rusia sa ni le lase, altfel noi nu avem mijloace sa le procuram", a spus el.Matthew Palmer a exprimat speranta ca Belgradul "va fi", dand de inteles ca ele ar comporta "riscul unei revizuiri a regimului de sanctiuni" impotriva Serbiei., a insistat el.In Balcani, Serbia este principalul aliat al Rusiei, care sustine Belgradul inclusiv in dosarul Kosovo . In regiune, Moscova nu a vazut cu ochi buni aderarea Muntenegrului la NATO , in 2017.