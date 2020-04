Un membru al guvernului sarb a murit de coronavirus

Ziare.

com

Blazic, secretar de stat in Ministerul pentru Protectia Mediului, fusese intr-o vizita in orasul sau natal Kikinda, unul din focarele epidemiei de coronavirus pe teritoriul Serbiei, la mijlocul lunii martie.Guvernul a confirmat ca el a fost pacient din 25 martie, dupa ce fusese spitalizat cu simptome severe ale maladiei COVID-19.Blazic era un membru proeminent al Partidului Progresist SNS al presedintelui sarb Aleksandar Vucic.Conform postului de radio belgradean B92, pana in prezent in Serbia au fost inregistrate 900 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, intre care 23 de decese.