Acoperisurile verzi pe autobuze pot reduce nevoia de aer conditionat. Unde se testeaza

GWS Living Art, o companie specializata in structuri urbane pe baza de plante, a instalat acoperisuri verzi pe 10 autobuze publice, relateaza CNN Potrivit unui studiu al Universitatii din Michigan, acoperisurile verzi contribuie semnificativ la reducerea temperaturii din interiorul cladirii, a riscului de inundatii si a emisiilor poluante, in timp ce ofera naturii oportunitatea de a revendica spatii urbane.Insa efectele lor sunt mai putin cunoscute atunci cand vorbim de vehicule in miscare si tocmai acest vid de informatie si-au propus sa acopere initiatorii campaniei "Garden on the Move" din Singapore. Experimentul se va desfasura pe o perioada de trei luni, scopul lui fiind acela de a demonstra in ce masura pot plantele sa scada temperatura in autobuze si sa reduca, implicit, cantitatea de combustibil folosit de aparatele de aer conditionat.Cei de la GWS Living Art au instalat un acoperis verde si deasupra unei statii de autobuz din Kuala Lumpur, Malaezia.C.S.