Summitul dintre Trump si Kim Jong Un costa 15 milioane de dolari

Potrivit ziarului Straits Times din Singapore, Lee a spus ca costurile legate de securitate reprezinta aproape jumatate din totalul cheltuielilor estimate de guvernul din Singapore, pe care si le asuma in intregime."Aceasta este contributia noastra la un efort international care este in interesul nostru profund", a declarat Lee.Lee a raspuns la intrebari puse de reporteri duminica la Centrul International Media, unde se estimeaza ca 2.000 de membri ai presei internationale vor transmite in timpul summitului.Singapore a efectuat pregatiri intense pentru a saluta sosirea lui Kim si Donald Trump inaintea summitului de marti.Potrivit Straits Times, Lee a subliniat importanta ca intalnirea sa aiba loc conform planurilor, notand ca ea ar putea stabili evolutiile in Peninsula Coreea pe o noua traiectorie intr-un mod ce ar "favoriza securitatea si stabilitatea regiunii".El a remarcat de asemenea ca decizia de a organiza reuniunea in Singapore este un indiciu al legaturilor diplomatice prietenoase ale orasului-stat cu cele doua tari care au avut relatii istorice acrimonioase."Ne face publicitate", a spus Lee. "Faptul ca am fost alesi ca loc al intalnirii - nu noi am cerut-o - spune ceva despre relatiile dintre Singapore cu Statele Unite si Coreea de Nord ", a subliniat el.