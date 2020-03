Tara in care ajungi la inchisoare daca nu respecti distantarea sociala

LIVE

Astfel, incepand de vineri, cine nu respecta regulile de distantare sociala poate ajunge dupa gratii, relateaza Reuters Singapore a primit laude la scena internationala pentru abordarea sa rapida in combaterea virusului, care a inclus folosirea anchetatorilor si a camerelor de securitate pentru a urmari transportatorii suspecti.A doua tara ca densitate a populatiei din lume dupa Monaco a anuntat in aceasta saptamana masuri mai stricte de distantare sociala, cum ar fi inchiderea barurilor, limitarea intrunirilor pana la 10 persoane, precum si interzicerea unor evenimente de anvergura.In conformitate cu actualizarea legii privind bolile infectioase, oricine se afla in mod intentionat la o distanta mai mica de 1 metru de o alta persoana intr-un loc public sau ia un loc pe un scaun marcat pentru a nu fi ocupat va fi vinovat de o infractiune.Cei gasiti vinovati vor fi amendati cu pana la 7.000 de dolari sau chiar inchisi timp de 6 luni!Autoritatile au spus ca ar putea fi necesare masuri mai drastice daca localnicii nu iau in serios distantarea sociala.Numarul cazurilor de coronavirus din Singapore a crescut, joi, cu 52 pana la 683 de oameni infectati, dintre care doi au decedat.I.G.