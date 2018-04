Ambasadorul american la ONU avertizeaza: SUA sunt pregatite de noi lovituri in cazul unui alt atac chimic al Damascului

Citeste detalii despre atacul asupra Siriei.

"Suntem increzatori ca am afectat serios programul de armament chimic al Siriei. Suntem pregatiti sa mentinem aceasta presiune, daca regimul sirian este suficient de nebun sa ne testeze vointa", a declarat Nikki Haley, transmit Reuters si AFP."Daca regimul sirian foloseste din nou acest gaz otravitor, Statele Unite sunt pregatite sa loveasca din nou", a afirmat ambasadoarea.Reuniunea a fost convocata la cererea Rusiei, dupa loviturile aeriene intreprinse de SUA, Franta si Marea Britanie in cursul noptii impotriva regimului din Siria.Rusia a propus un proiect de rezolutie in care exprima o "mare ingrijorare" si cere condamnarea "agresiunii impotriva Republicii Arabe Siriene de catre SUA si aliatii lor cu incalcarea dreptului international si a Cartei ONU"."Agresiunile dumneavoastra agraveaza situatia umanitara" in Siria, a denuntat ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, in cadrul reuniunii. "Nu ati iesit din neocolonialism", a adaugat el, sustinand ca cele trei state occidentale au "calcat in picioare Carta ONU".Proiectul de rezolutie, formulat in cinci paragrafe, denunta faptul ca interventia militara occidentala a avut loc in timp ce o misiune a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) se afla in Siria pentru a culege elemente despre presupusul atac chimic din 7 aprilie de la Douma.In deschiderea reuniunii, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a adresat un apel membrilor Consiliului sa "actioneze in acord cu Carta Natiunilor Unite si in cadrul dreptului international" atunci cand in cauza sunt "pacea si securitatea".