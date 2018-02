Americanii ar fi ucis 300 de mercenari rusi in Siria. Moscova neaga informatiile

Ziare.

Rusii, care sunt platiti sa lupte alaturi de fortele militare ale regimului Assad, ar fi incercat sa atace o baza militara si o rafinarie care erau aparate de fortele americane in regiunea Deir Ezzor, informeaza Bloomberg Joi, Ministerul de Externe de la Moscova a recunoscut ca cinci cetateni rusi ar fi fost ucisi in bombardamente in timp ce luptau alaturi de fortele siriene ale regimului Assad. In schimb, rapoartele militare citate de presa occidentala arata ca 200 de militari ar fi fost ucisi de raidurile americane din 7 februarie 2018. Daca aceste informatii se confirma, ar fi cea mai sangeroasa confruntare dintre SUA si Rusia de la sfarsitul Razboiului Rece, informeaza The Guardian In timp ce numarul rusilor ucisi in Siria ramane neclar, potrivit unor informatii aparute in presa, toti ar fi fost angajati de grupul Wagner, un contractant militar privat care are legatura cu Kremlinul, mai scrie The Guardian Vineri, Ministerul Apararii de la Moscova a remarcat "prezenta ilegala" a trupelor americane pe teritoriul Siriei si le acuza ca au preluat controlul asupra unor obiective economice sub pretextul luptei impotriva teroristilor. Referitor la veridicitatea informatiilor aparute in presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului a refuzat sa faca vreun comentariu.Luni, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a denuntat informatiile din presa referitoare la uciderea a sute de mercenari rusi in Siria si spune ca acestea reprezinta "o incercare de exploatare a razboiului din aceasta tara", scrie Reuters Oficial, saptamana trecuta, cel putin 15 angajati ai unei companii ruse de securitate care isi desfasoara activitatea in Siria au murit in urma unei explozii izbucnite la depozitul de arme in care lucrau.In urma cu doua saptamani, un avion militar al Federatiei Ruse a fost doborat in Siria, responsabilitatea pentru aceasta actiune fiind revendicata de gruparea Hayat Tahrir al Sham.C.S.R.