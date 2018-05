Americanii si francezii si-au trimis artileria grea in Siria

Ziare.

Fortele democratice siriene (FDS), sustinute de asemenea deantijihadiste conduse de Washington, au lansat la inceputul lunii mai etapa "finala" a ofensivei lor impotriva Statului Islamic.Ele sunt pozitionate la est de fluviul Eufrat, care imparte in doua provincia Deir Ezzor, in timp ce fortele pro-regim sunt postate la vest."Lupte crancene au loc in imprejurimile satului Hajine, precum si in jurul localitatii Baghuz", cucerita cu o saptamana in urma de FDS, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO).Combatantii FDS inainteaza pe teren "datorita", a afirmat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, precizand ca ei cucerisera in ajun o "colina care domina Hajine si doua sate din imprejurimi".Coalitia antijihadista a anuntat la 3 mai pe Twitter ca soldati francezi participau la operatiunile impotriva Statului Islamic in Valea Eufratului."La inceputul operatiunii, soldatii americani si francezi recursesera initial lape masura inaintarii trupelor", a indicat Abdel Rahmane.Potrivit lui, operatiunea are loc "stationate de cealalta parte a frontierei pentru a respinge orice tentativa de infiltrare sau de fuga a jihadistilor".Trei mari sate raman inca sub controlul Statului Islamic in aceasta zona: Hajine, Sussa si Al-Shaafa, potrivit OSDO.Trupele americane si franceze sunt desfasurate "in, in special cel de la Al-Omar", unul dintre cele mai mari din Siria, potrivit lui Abdel Rahmane.Infrant in urma multiplelor operatiuni militare, Statul Islamic nu mai controleaza decat, conform OSDO. El este prezent in pungi desertice din centru si est, precum si la sud de Damasc.Razboiul in Siria a izbucnit in 2011 dupa reprimarea sangeroasa a manifestatiilor pasnice in favoarea reformelor democratice. Conflictul a crescut in complexitate odata cu trecerea anilor prin implicarea gruparilor jihadiste si a puterilor straine, soldandu-se cu peste 350.000 de morti pana in prezent.