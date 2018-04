Analiza The Guardian Care sunt principalii actori in conflictul din Siria

Regimul Assad

Raidurile aeriene nocturne nu fac decat sa ascuta rivalitatile, scrie The Guardian intr-o analiza in sunt expuse principalele forte implicate in conflictul din Siria.Cu aliati ca Rusia si Iran, presedintele sirian Bashar al-Assad este tot mai increzator in sansele lui de a se mentine la putere. Obiectivul lui Assad este sa-si consolideze pozitia in vestul tarii, eliminand ultimele bastioane ale rezistentei, pentru ca apoi sa-si proiecteze controlul spre estul tarii.Utilizarea armelor chimice indica faptul ca Assad urmareste sa-si atinga obiectivul cu costuri minime, prin raspandirea terorii. Atacurile aeriene lansate de fortele occidentale il vor incetini in cel mai bun caz.Conflictul din Siria a fost integrat de presedintele rus Vladimir Putin in planul sau de a restabili Rusia in pozitia de mare putere, de ale carei opinii si interese in Orientul Mijlociu si dincolo de acesta trebuie sa se tina cont.Victoria regimului Assad cu sprijinul Rusiei ar fi o demonstratie de forta in fata Occidentului. Prin urmare, atacul recent este o umilinta, insa una peste care trebuie sa treaca, deoarece Putin este foarte constient de pericolele unei confruntari directe cu SUA si cu aliatii sai.Iranul vede Siria ca pe o zona-tampon esentiala. Prabusirea lui Assad si preluarea puterii de catre un regim sunnit ar fi un cosmar pentru Teheran. Pentru acesta, Siria este si o punte catre Hezbollah, grupare sprijinita de Iran in Liban, care serveste la descurajarea unui atac din partea Israelului. Teheranul nu urmareste o confruntare directa cu SUA si nu va reactiona atat timp cat atacurile vizeaza doar armele chimice.Israelul urmareste sa suprime liniile de comunicatii si de aprovizionare dintre Iran si Hezbollah si sa tina gruparea cat mai departe de Inaltimile Golan. Prefera ca SUA si Rusia sa ii tina sub control pe iranieni, dar, daca va fi necesar, nu este exclusa posibilitatea de a interveni in sudul Siriei pentru a crea o zona-tampon.Administratia Donald Trump sustine ca singurul motiv pentru care SUA se afla in Siria este acela de a combate Statul Islamic. Insa Casa Alba urmareste si infranarea Iranului, ceea ce ar putea atrage SUA mai adanc in conflict.Marea Britanie, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, vede rolul sau ca partener in coalitia impotriva Statului Islamic si participarea sa la raidurile din Siria ca o responsabilitate internationala privind neproliferarea. Este interesata si de pastrarea unei bune relatii cu Washingtonul.Motivatiile Frantei sunt similare cu cele ale Marii Britanii in ceea ce priveste responsabilitatea de a asigura respectarea tratatelor de neproliferare. In acelasi timp, lupta cu Statul Islamic este vazuta de Paris ca fiind imperativa pentru securitatea nationala, Franta fiind una dintre principalele tinte ale gruparii teroriste.Recep Tayyip Erdogan a fost initial unul dinte cei mai vocali sustinatori ai schimbarii regimului de la Damasc, insa acum urmareste sa se adapteze la situatie pentru a disloca gruparea kurda care controleaza teritoriul de-a lungul granitei dintre Turcia si Siria.C.S.