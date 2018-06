Armata israeliana a lansat o racheta de tip Patriot spre o drona militara ce venea din Siria

Ziare.

com

Incidentul a avut loc duminica, intr-o zona a regiunii Inaltimile Golan, aflata sub control israelian, informeaza site-ul Ynetnews.com.Drona militara nu a fost lovita de racheta, dar si-a schimbat directia, revenind in Siria."Sistemul antiaerian israelian a identificat amenintarea inainte de a patrunde in spatiul aerian israelian. Armata israeliana nu va permite incalcarea spatiului aerian si va contracara orice tentativa de vatamare a cetatenilor", a declarat un purtator de cuvant militar israelian.Un comandant militar sirian a declarat pentru agentia de presa Reuters ca avionul fara pilot era utilizat la operatiuni din Siria, unde are loc razboi civil."Drona este folosita pentru operatiuni militare antiinsurgente", a explicat un comandant al fortelor subordonate Administratiei Bashar al-Assad.Armata siriana este ajutata de militii islamiste finantate de Iran in luptele cu insurgenti din zona Quneitra, in apropierea frontierei cu Israelul, a declarat, la randul sau, un oficial din cadrul serviciilor secrete occidentale.In noiembrie 2017, armata israeliana a lansat o racheta Patriot spre o drona care patrunsese deja in spatiul aerian israelian, in regiunea Inaltimile Golan.