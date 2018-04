Armata rusa sustine ca a descoperit in Damasc un laborator chimic insurgent

Ziare.

"In timpul verificarilor efectuate in suburbia Duma, a fost gasit un laborator pentru producerea de arme chimice si un depozit de armament", a declarat Aleksandr Rodionov, comandantul Detasamentului rus pentru Protectie radiologica, biologica si chimica din Siria."In timpul inspectiilor, specialistii rusi au descoperit substante interzise prin Conventia impotriva Armelor Chimice. (...) In plus, specialistii au depistat un recipient pentru clor similar cu cele utilizate de insurgenti pentru inscenarea atacului chimic. Concluzia este ca laboratorul a fost folosit de grupuri ilegale pentru fabricarea de substante chimice", a precizat Aleksandr Rodionov, citat de postul Rossiya-24 si de agentiile de presa Tass si ANSA.Administratia Donald Trump a atribuit regimului Bashar al-Assad atacul chimic comis pe 7 aprilie la periferia Damascului. Ca riposta, Statele Unite, Marea Britanie si Franta au lansat bombardamente asupra unor baze militare din Siria.In schimb, Rusia sustine ca atacul chimic produs la periferia Damascului a fost comis de organizatia umanitara insurgenta Castile Albe, fiind o inscenare menita sa atraga o riposta militara impotriva Administratiei Bashar al-Assad.