Armata siriana anunta ca a doborat "tinte inamice" in urma unui atac aerian al Israelului - surse militare

Potrivit agentiei de presa SANA, sistemele antiaeriene siriene au deschis focul spre "tinte inamice", la periferia orasului Damasc. Surse militare au declarat pentru agentia SANA ca avioane inamice au atacat pozitii militare in zona Al-Kiswah, la periferia sudica a capitalei Siriei.Aviatia militara israeliana a efectuat in trecut bombardamente in aceasta regiune, vizand baze militare iraniene, informeaza cotidianul Times of Israel.Surse citate de IsraelNationalNews.com au confirmat ca raidurile aeriene de joi seara au fost efectuate de Israel.Surse militare siriene au declarat pentru agentia Reuters, fara a oferi detalii, ca a fost doborata o "tinta inamica". "Sistemele antiaeriene au interceptat tinte ostile in zona Al-Kiswah si le-au doborat", a confirmat un oficial militar sirian citat de SANA.Armata israeliana a efectuat sute de operatiuni in Siria, vizand in principal pozitii militare iraniene sau transporturi de armament spre miscarea siita Hezbollah.In ultima perioada, operatiunile israeliene in Siria au fost mai rare, dupa ce armata siriana a doborat din greseala un avion rus in incercarea de a ataca o aeronava israeliana. Imediat dupa incident, Rusia a oferit Siriei sisteme antiaeriene S-300.Armata israeliana nu a facut niciun comentariu pe tema bombardamentelor de joi seara.