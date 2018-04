Armata siriana anunta ca a recucerit complet Ghouta. Ultimii rebeli au parasit enclava dupa atacul de sambata

Citeste detalii despre atacul asupra Siriei.

O stire similara a fost difuzata joi, din surse militare ruse, de agentii de presa din Rusia, citate de Reuters."Toti teroristii au parasit Douma, ultimul lor bastion din Ghouta de est", a afirmat un purtator de cuvant al fortelor armate siriene, a carui declaratie a fost transmisa si de televiziunea de stat. Regimul de la Damasc foloseste termenul "teroristi" pentru a se referi la rebeli, mentioneaza AFP.Luptele din Ghouta si bombardamentele care au precedat si au sprijinit pe parcurs ofensiva guvernamentala s-au soldat cu peste 1.700 de morti in randul civililor, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.Majoritatea rebelilor au plecat din Ghouta in urma unor acorduri cu autoritatile siriene si cu militarii rusi aliati ai presedintelui Siriei, Bashar al-Assad.Ultimii luptatori rebeli, cei din grupul Jaish al-Islam, au parasit Ghouta sambata, dupa ce Statele Unite, Franta si Regatul Unit au lansat lovituri aeriene impotriva unor obiective implicate in inarmarea chimica a regimului de la Damasc.Represaliile militare occidentale au urmat acuzatiilor ca in orasul Douma din Ghouta a fost folosit sambata trecuta un gaz toxic, care a facut zeci de victime.