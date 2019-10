Armata siriana va ajuta kurzii si va desfasura forte de-a lungul frontierei cu Turcia

Ziare.

Desfasurarea armatei va sustine Fortele Democrate Siriene (SDF) conduse de kurzi in combaterea "acestei agresiuni si eliberarea zonelor in care au intrat armata turca si mercenarii", a anuntat armata referindu-se la rebelii sirieni sustinuti de Turcia, transmite Reuters.Acesta masura va permite eliberarea altor orase ocupate de armata turca, cum ar fi Afrin. Armata turca si rebelii sirieni aliati i-au gonit pe rebelii kurzi din Afrin in 2018.Acordul a survenit dupa decizia surprinzatoare a Statelor Unite de a retrage un grup din fortele sale de pe un sector de la granita, deschizand calea incursiunii Turciei.SDF, un aliat vital al Statelor Unite in campania impotriva Statului Islamic, a numit decizia Washingtonului drept "un cutit in spate"."Pentru a preveni si a bloca acest asalt turc, s-a ajuns la un acord cu guvernul sirian, a carui datorie este sa protejeze granitele tarii si sa protejeze suveranitatea siriana, pentru ca armata siriana sa intre si sa se desfasoare de-a lungul granitei dintre Siria si Turcia", potrivit unui comunicat.Fortele conduse de kurzi au stabilit un control asupra unor zone din estul si nordul Siriei, de la izbucnirea razboiului civil sirian in 2011, infiintand guverne proprii, dar afirmand intotdeauna ca obiectivul lor este autonomia, nu independenta.In pofida animozitatii dintre gruparile kurde si Damas, unde Guvernul i-a persecutat sistematic pe kurzii sirieni, SDF a intrat rareori in conflict cu guvernul sirian in timpul razboiului.Cele doua parti par sa-si fi coordonat campaniile militare impotriva inamicilor comuni, in special rebelii sustinuti de turci participanti la ofensiva armatei turce.