Armistitiul lui Trump in Siria a durat o zi: Turcii si kurzii se acuza reciproc de atacuri

Ministerul turc al Apararii a comunicat ca "teroristii" au desfasurat 14 atacuri cu armament greu in localitatile de frontiera Tal Abyad si Ras al-Ain si a dat asigurari ca Ankara "respecta pe deplin" acordul cu Washingtonul.La randul lor, Fortele democratice siriene au reclamat intr-un comunicat ca partea turca nu a permis deschiderea unui coridor pentru evacuarea civililor si a ranitilor din Ras al-Ain, asa cum s-a angajat in acord.Gruparea siriana a mai adaugat ca vicepresedintele american Mike Pence si secretarul de stat Mike Pompeo, care au contribuit la armistitiu, trebuie sa-si asume responsabilitatea de a asigura ca Ankara pune in aplicare acordul de incetare a focului si deschide coridorul promis.Organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului a relatat ca au fost inregistrate bombardamente si tiruri la Ras al-Ain, dupa anuntarea armistitiului.