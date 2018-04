Assad a returnat Legiunea de Onoare Frantei prin intermediul Romaniei

Ziare.

Assad a fost decorat cu Legiunea de onoare in grad de Mare Cruce in 2001, de catre presedintele francez Jacques Chirac, la putin timp dupa ce liderul sirian a preluat puterea.Biroul presedintelui francez Emmanuel Macron a anuntat, luni, ca este in curs "o procedura disciplinara pentru retragerea Legiunii de Onoare".Siria a precizat ca decizia de returnare a decoratiei survine participarii Frantei la atacurile aeriene de la sfarsitul saptamanii trecute , care au vizat obiective avand legatura cu armele chimice detinute de regimul Assad."Nu este o onoare pentru presedintele Assad sa poarte o decoratie acordata de o tara care este sclav al Statelor Unite, care sustin teroristii", afirma Presedintia siriana.