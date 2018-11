Atac cu gaze toxice asupra orasului sirian Alep soldat cu zeci de raniti

Ziare.

com

Fara a fi in masura sa stabileasca responsabilii pentru atac, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a evocat la randul sau "32 de cazuri de sufocare", dintre care sase copii si 13 femei, in doua cartiere ale orasului, relevand ca sursele sale vorbesc despre "un miros de clor"."In cursul serii, grupurile teroriste inarmate au vizat cu rachete continand gaze toxice cartierele Khaldiye si Al-Nil din orasul Alep", arata agentia oficiala de presa Sana pe site-ul sau, folosind terminologia uzuala a autoritatilor pentru a-i desemna pe insurgenti, rebeli si jihadisti.Agentia mentioneaza un bilant de "44 de civili" cu "sufocare" si adauga ca acest bilant ar putea creste.Transmitand acuzatii similare, televiziunea de stat siriana il citeaza pe guvernatorul provinciei Alep si vorbeste de "41 de civili afectati, dintre care doi in stare critica".Nu este pentru prima data cand presa de stat de la Damasc acuza rebelii de atac cu "gaze toxice" la Alep, oras recucerit complet la finalul lui 2016 de regimul lui Bashar al-Assad, dupa mai multi ani in care a fost divizat intre cartiere guvernamentale si sectoare insurgente.In octombrie 2016, mediile oficiale i-au acuzat pe rebeli ca au utilizat "gaz toxic" in oras si au raportat 35 de cazuri de sufocare.In ultimele luni, autoritatile de la Damasc, dar si aliatul lor rus, i-au acuzat pe insurgentii din provincia Idlib, vecina cu Alep, ca ar detine arme chimice.Cei doi aliati i-au invinuit in mai multe randuri pe rebeli ca vor sa utilizeze aceste arme in teritoriile controlate, pentru a acuza ulterior regimul ca a efectuat un atac chimic asupra civililor.In aprilie, regimul sirian a cucerit bastionul rebel Ghouta de Est, de langa capitala, fiind acuzat de un atac chimic care s-a soldat cu 40 de morti civili. Occidentalii au replicat atunci cu lovituri aeriene.La sfarsitul lui august, o comisie de ancheta a ONU si a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice a acuzat gruparea jihadista Stat Islamic ca a utilizat in 2015 gaz mustar la Marea, in provincia Alep.