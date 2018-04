Atac cu rachete asupra unor baze militare din Siria

Ziare.

"Siria este expusa unei noi agresiuni, cu cateva baze militare din zonele rurale din Hama si Alep vizate de rachete inamice", a comunicat o sursa din cadrul armatei siriene, fara sa ofere detalii suplimentare.Televiziunea de stat siriana a transmis ca atacul s-a produs duminica seara, in jurul orei locale 22:30, informeaza site-ul postului France 24, citand mass-media de stat din Siria.O sursa din cadrul fortelor opozitiei a declarat ca printre obiectivele vizate de atac se numara o baza cunoscuta drept Brigada 47, aflata in apropiere de orasul Hama, despre care se stie ca este un centru de recrutare pentru militiile siite sustinute de Iran care lupta alaturi de trupele regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad.O sursa familiara cu situatia din Siria, citata de agentia Reuters, a comunicat ca se pare ca atacul cu rachete a vizat mai multe centre de comanda ale militiilor sustinute de Iran, cauzand zeci de victime, inclusiv mai multe decese.Israelul a efectuat in ultimii ani numeroase raiduri aeriene in Siria, vizand in special transporturi de armament iranian spre miscarea siita libaneza Hezbollah.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luna aceasta ca Israelul va continua sa actioneze impotriva Iranului in Siria.Regimul de la Teheran, unul dintre inamicii Israelului, se numara printre principalii sustinatori ai Administratiei Bashar Al-Assad in conflictul din Siria si a jucat un rol major in recentele victorii ale Armatei siriene.